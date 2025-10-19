Más Información

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

La presidenta del Senado de la República, , destacó que este martes comparecerá ante el pleno el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta .

En redes sociales, la legisladora de Morena resaltó que ese mismo día se realizará una sesión solemne con motivo de la celebración del 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

Por otra parte, informó que esta semana se turnarán a comisiones para su análisis y discusión las minutas de reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Señaló que el Senado de la República estará a la espera de la recepción de la minuta de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

Respecto al apoyo a los , Laura Itzel Castillo recordó que con la solidaridad de la gente, “logramos reunir víveres para llenar 10 tráileres y continuaremos con el , localizado afuera del Senado en la plaza Luis Pasteur con un horario de 10:00 a 18:00 horas. Desde la casa del pueblo, seguimos trabajando en favor de nuestra nación“.

