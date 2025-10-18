Más Información

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Muere Sam Rivers, integrante de Limp Bizkit, a los 48 años

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que las Fiscalías de Guerrero y Puebla investigan el de la joven Stephania Carmona Rojas, elemento de la que fue hallada sin vida en instalaciones militares del 51 Batallón, ubicado en Acapulco, Guerrero.

La joven de 20 años era originaria del municipio poblano de y recientemente comenzó a trabajar en dicho lugar, tras haber ingresado a la corporación hace aproximadamente mes y medio.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el asesinato ocurrió el pasado martes 14 de octubre dentro de las nuevas instalaciones del 51 Batallón, ubicadas en el Bulevar de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco.

Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional que fue hallada sin vida en instalaciones militares del 51 Batallón. Foto: Tomada de redes sociales
En entrevista con medios de comunicación, el Gobernador de Puebla dijo que "para no entorpecer las investigaciones", hay que dejar que ambas Fiscalías estatales realicen los trabajos de investigación.

"En cuanto tengamos información lo haremos de conocimiento, pero si es materia de las fiscalías y se tiene que evitar hacer comentarios o especulaciones que pudieran alterar el orden jurídico de la investigación", expresó el mandatario estatal.

¿Qué le pasó a la joven Stephania Carmona Rojas?

De acuerdo con información de , la joven poblana denunció acoso dentro del batallón en el que laboraba y temía represalias.

Según las investigaciones, el principal sospechoso se trata del sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, perteneciente a la 329/a Compañía de la Guardia Nacional y quien se encuentra prófugo.

De acuerdo a las fuentes del portal de Puebla, en un primer momento se difundió la versión de que había sido un accidente durante una práctica de tiro, sin embargo, asegura, los estudios forenses descartaron esto y revelaron que la víctima recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que sugiere que se trató de una agresión directa.

La joven fue hallada con dos disparos en la cabeza dentro del 51 Batallón. Foto: Archivo
Hasta ahora se sabe que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, mientras que su familia exige justicia y la detención del presunto agresor. La joven es descrita por sus familiares como "responsable, comprometida y orgullosa de vestir el uniforme".

Gobierno de Ajalpan exige justicia

Un día después del asesinato de la joven Stephania Carmona, el gobierno municipal de Ajalpan, de donde era originaria, expresó su profunda consternación por el caso y exigió justicia, así como una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley.

Por medio de un comunicado, el Gobierno de Ajalpan pidió que este acto no quede impune y se encuentre a los responsables.

También, manifestó su compromiso con la seguridad, la justicia y la dignidad de todas las mujeres, por lo que se solidarizó con la familia de la víctima y le ofreció acompañamiento.

