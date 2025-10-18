Más Información

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

"Poza Rica nos necesita y aquí seguimos”; vecinos habilitan cocina comunitaria e iglesia como refugio para damnificados

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Chalco, Mex.- Un juez de control decidió a José Ignacio “N”, a quien investigan por el probable delito de en agravio de , cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de una cisterna.

La aportó datos de prueba para que la autoridad judicial tomara la determinación, a la que se suma la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberá permanecer recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Chalco.

Foto: Especial.
A Itzel la reportaron como desaparecida el pasado 7 de octubre, mismo día en el que estuvo en el domicilio del hoy investigado, en el municipio de Tepetlixpa.

La investigación de la Fiscalía mexiquense establece que en algún momento, José Ignacio “N” la habría agredido y esto le causó la muerte; posteriormente intentó esconder el cadáver y lo habría metido a una cisterna de agua, en su domicilio.

El cuerpo de Itzel fue encontrado en la cisterna de la casa de José Ignacio. Foto: Especial.
Lo trasladaron al Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial y en la continuación de la audiencia inicial, realizada en los Juzgados Penales de Chalco, le fijaron la vinculación a proceso con plazo para el cierre de investigación de 3 meses.

En tanto continúa el proceso penal, José Ignacio “N” deberá permanecer en el Centro Penitenciario de Chalco debido a la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

