Chalco, Mex.- Un juez de control decidió vincular a proceso a José Ignacio “N”, a quien investigan por el probable delito de feminicidio en agravio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de una cisterna.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó datos de prueba para que la autoridad judicial tomara la determinación, a la que se suma la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberá permanecer recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Chalco.

A Itzel la reportaron como desaparecida el pasado 7 de octubre, mismo día en el que estuvo en el domicilio del hoy investigado, en el municipio de Tepetlixpa.

La investigación de la Fiscalía mexiquense establece que en algún momento, José Ignacio “N” la habría agredido y esto le causó la muerte; posteriormente intentó esconder el cadáver y lo habría metido a una cisterna de agua, en su domicilio.

Lo trasladaron al Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial y en la continuación de la audiencia inicial, realizada en los Juzgados Penales de Chalco, le fijaron la vinculación a proceso con plazo para el cierre de investigación de 3 meses.

En tanto continúa el proceso penal, José Ignacio “N” deberá permanecer en el Centro Penitenciario de Chalco debido a la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

