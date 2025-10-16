Existen elementos suficientes para pedir que se vincule a proceso a los imputados por el caso Axe Ceremonia, donde murieron dos jóvenes fotógrafos, así lo dijo la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján.

“Respecto al tema de Axe Ceremonia, como hemos venido informando, la Fiscalía considera que ya tiene los elementos suficientes para solicitar una vinculación a proceso al juez, se ha suspendido en dos ocasiones la audiencia inicial, esto a petición de la defensa”, aseguró, esta mañana, durante el informe del gabinete de seguridad de la Ciudad de México.

La titular de la FGJCDMX también afirmó que continuarán trabajando en el caso y estarán en contacto con las víctimas indirectas.

Lee también: Brugada anuncia instalación de mil 300 luminarias en esta colonia de la alcaldía Tlalpan

Este jueves, la continuación de la audiencia inicial por la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas fue diferida.

Edwin Alan Piñón González, el representante legal de la familia de Miguel Ángel, aseguró que el aplazamiento fue a petición de la defensa de las tres empresas imputadas, con el objetivo de conocer a fondo la carpeta de investigación.

"El motivo del diferimiento es únicamente la solicitud que realizan todas las defensas o la mayoría de las defensas a efecto de que puedan seguir conociendo los registros de la carpeta de investigación", afirmó.

Lee también: Reubicación de ambulantes en Centro Histórico de CDMX comenzará en noviembre y en diciembre arrancarán pruebas de Centrobús

Fabián Victoria, el abogado de la familia de Berenice Giles afirmó que obtuvieron una suspensión definitiva para que la recepción inicial no se llevará a cabo.

"El día de ayer un juzgado federal el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México le concedió a la familia Giles Rivera una suspensión definitiva para el efecto de que el juez de control José Luis Palacios Fernández se abstenga de celebrar la audiencia inicial hasta que se resuelva el amparo que promovieron los señores Gilles Rivera", aseguró.

La audiencia inicial en el caso de los dos fotógrafos que murieron aplastados por una grúa se difirió para el 28 de octubre próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr/alm