Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

La jefa de Gobierno, , anunció la construcción de una Casa de las 3R en el Campo Xóchitl, colonia Miguel Hidalgo 1ra sección, en Tlalpan, así como la instalación, a partir de noviembre, de más de mil para mejorar la seguridad en este punto de la ciudad.

“Se va a bachear, se va a iluminar, y se va a trabajar en el , como es este, para construir lo que acabo de decir, que es casa de día para adultos mayores, centro de rehabilitación para personas con discapacidad, también (habrá) lavandería pública, espacio para cuidado y desarrollo infantil, comedor, en fin”, dijo.

Lee también:

Durante el Casa por Casa en esta colonia, Brugada Molina instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se haga una estrategia de seguridad “que se sienta y se vea” en la colonia.

Por otro lado, la mandataria destacó que la Miguel Hidalgo será una de las colonias por donde pasará la Línea 4 del Cablebús.

En su oportunidad, el secretario de Movilidad, Ulises García, recordó que esta nueva línea tendrá una longitud de 11.3 kilómetros.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses