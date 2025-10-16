La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de una Casa de las 3R en el Campo Xóchitl, colonia Miguel Hidalgo 1ra sección, en Tlalpan, así como la instalación, a partir de noviembre, de más de mil 300 luminarias para mejorar la seguridad en este punto de la ciudad.

“Se va a bachear, se va a iluminar, y se va a trabajar en el espacio público, como es este, para construir lo que acabo de decir, que es casa de día para adultos mayores, centro de rehabilitación para personas con discapacidad, también (habrá) lavandería pública, espacio para cuidado y desarrollo infantil, comedor, en fin”, dijo.

Durante el Casa por Casa en esta colonia, Brugada Molina instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se haga una estrategia de seguridad “que se sienta y se vea” en la colonia.

Por otro lado, la mandataria destacó que la Miguel Hidalgo será una de las colonias por donde pasará la Línea 4 del Cablebús.

En su oportunidad, el secretario de Movilidad, Ulises García, recordó que esta nueva línea tendrá una longitud de 11.3 kilómetros.

