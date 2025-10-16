La jefa de Gobierno, Clara Brugada lamentó los recientes hechos violentos que han ocurrido en la capital del país -como fue el asesinato del abogado David Cohen en Ciudad Judicial- y afirmó que son “casos aislados” que no definen lo que acontece en materia de seguridad en la CDMX.

“Estos casos aislados no definen la situación de lo que acontece en la Ciudad de México, porque los homicidios vienen disminuyendo, estamos seguros que este gran esfuerzo que se hace todos los días tiene resultados”, dijo.

Al presentar el informe mensual de seguridad, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria aseveró que actualmente se pueden ver “casos emblemáticos” que acontecen, en los que de inmediato hay detenidos y se inicia con el proceso de judicialización.

“Podemos asegurar que esta ciudad tiene resultados, tiene rumbo y reducción sostenida de delitos y homicidios”, precisó.

No obstante, afirmó que su administración seguirá trabajando para seguir disminuyendo la incidencia delictiva en la capital.

