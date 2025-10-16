La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que se analizarán los casos que llevaba el abogado David Cohen, quien perdió la vida en un ataque perpetrado el pasado 13 de octubre, como parte de las investigaciones.

Asimismo, detalló que los escoltas del abogado no tienen la calidad de investigados; no obstante, dijo que la FGJ-CDMX será muy exhaustiva en todos los elementos de este homicidio.

Lee también: Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Heridas en ingle y cráneo, así fue el ataque contra David Cohen

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal reiteró que el ataque fue dirigido, y participaron dos personas quienes portaban armas de fuego.

“Llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma de fuego, hiriendo al abogado, de acuerdo también a los análisis de necropsia, en la ingle y en el cráneo; al momento fue detenido uno de los autores materiales, el otro logró huir en una bicicleta que roba; posteriormente fue detenido por parte de la Secretaría de Seguridad”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr