Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Un juez de control vinculó a proceso a , el joven acusado de haber asesinado a un compañero del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

También se le fijó la medida de prisión preventiva oficiosa por lo que continuará recluido en el Reclusorio Oriente.

El juzgador fijó el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Lee también

A la salida de la audiencia, la defensa del estudiante del CCH Sur dijo que el juez fue omiso, ya que no permitió presentar dictámenes realizados a Lex por especialistas en psicología.

"A pesar de todos los datos de prueba y medios no nos permitieron el desahogo de los medios de prueba, es decir la intervención de mis peritos, pero se manifestó que efectivamente él se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de psicología de la UNAM y obviamente el juez fue omiso", aseguró David Retes, defensor del estudiante del CCH Sur.

Lex Ashton está acusado por el asesinato de Jesús, un estudiante del CCH Sur, y por haber atacado a un trabajador del colegio, el pasado 22 de septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses