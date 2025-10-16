La continuación de la audiencia inicial por el caso Axe Ceremonia, donde murieron dos fotógrafos porque les cayó encima una grúa, programada para este jueves, fue diferida.

El abogado de la familia de Berenice Giles, Fabián Victoria informó que obtuvieron una suspensión definitiva para que la audiencia no se realizara.

"El día de ayer, un juzgado federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México, le concedió a la familia Giles Rivera una suspensión definitiva para el efecto de que el juez de control José Luis Palacio Fernández se abstenga de celebrar la audiencia inicial hasta que se resuelva el amparo que promovieron los señores Gilles Rivera", aseguró.

Por su parte, el representante legal de la familia de Miguel Ángel, el abogado Edwin Alan Piñón González informó que la audiencia de difirió para el 28 de octubre.

Sin embargo, el litigante externó que la audiencia se difirió a petición de la defensa de las tres empresas imputadas, con el fin de conocer bien la carpeta de investigación.

"El motivo del diferimiento es únicamente la solicitud que realizan todas las defensas o la mayoría de las defensas a efecto de que puedan seguir conociendo los registros de la carpeta de investigación", afirmó.

Ordenan a Fiscalía volver a investigar a Ocesa y Grupo Lobo, aseguran

El abogado de la familia Giles afirmó que a través de una audiencia de omisiones, celebrada el miércoles 15 de octubre, un juez ordenó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigar nuevamente si Ocesa y Seguridad Privada Lobo tienen responsabilidad alguna por la muerte de los fotógrafos Miguel Ángel y Berenice.

"Ha sido muy reconfortante que un juez de control le ordene (a la FGJCDMX) que regrese a terminar los actos de investigación pendiente y emita una determinación debidamente fundada y motivada", señaló Fabián Victoria.

