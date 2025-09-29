La audiencia de omisiones que la familia de la fotógrafa Berenice Giles, fallecida en el festival Axe Ceremonia junto a su compañero Miguel Ángel Rojas, había solicitado y estaba programada para este lunes 29 de septiembre fue diferida.

Esta mañana, un juez de los juzgados de la calle Dr. Lavista, en la colonia Doctores, difirió la audiencia en la que la defensa de la familia Giles buscaba que se imputara a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo, por la muerte de la fotógrafa, el pasado 5 de abril durante el festival.

La audiencia de omisiones solicitada por la familia Giles se reprogramó para el próximo 23 de octubre.

La defensa legal de la familia de Berenice Giles dijo que al ser diferida la audiencia de omisiones, si en la audiencia inicial por la muerte de los dos jóvenes fotógrafos, programada para el próximo 16 de octubre, se vincula a proceso a alguna de las otras empresas o personas imputadas, ya no se podría imputar a Ocesa ni a Seguridad Privada Lobo.

"Lo que está haciendo (el Poder Judicial capitalino) es, poner primero la celebración de la audiencia inicial ¿para qué? Para que se haga una vinculación a proceso de algunos de los responsables y entonces se va cerrar automáticamente la etapa de investigación inicial ¿Que significa? Significa que para después, cuando se célebre nuestra audiencia de omisiones, obviamente nos van a decir queda sin materia debido a que la etapa de la investigación inicial ya está cerrada", afirmó Fabián Victoria, abogado de la familia de Berenice Giles.

Familiares y amigos de la familia Giles cerraron el paso de avenida Niños Héroes ante la determinación de diferir la audiencia de omisiones.

El proceso por el caso Axe Ceremonia será retomado el próximo 16 de octubre, cuando la audiencia inicial por la muerte de los dos fotógrafos en el festival Axe Ceremonia continúe.

La familia del fotógrafo Miguel Ángel Rojas no ha participado en la audiencia de omisiones o en buscar que se impute a Ocesa y Seguridad Privada Lobo.

