La familia de la fotógrafa Berenice Giles, una de los dos jóvenes fallecidos en el festival Axe Ceremonia, exigen que la audiencia inicial por el caso no se lleve a cabo, ya que buscan que se imputen responsabilidades a dos empresas relacionadas con la organización del evento.

Esta mañana, los familiares y amigos de la familia de Berenice se manifiestaron a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para exigir que la audiencia inicial, programada para este jueves 11 de septiembre, quede sin efectos.

La defensa de la familia informó que previo a esa audiencia buscan presentar datos de prueba para que se responsabilice a dos empresas por la tragedia del festival, el pasado 5 de abril.

Lee también No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables

"Existen múltiples datos de prueba que demuestran la denegación de justicia, el encubrimiento a Operadora de Centro de Espectáculos S.A de C.V. (Ocesa) y a Seguridad Privada Lobo por parte de la Fiscalía, todo esto es una violencia institucional", aseguró el abogado de la familia Giles, Fabián Victoria.

La defensa también dijo que entre las pruebas que buscan presentar están contratos donde Ocesa se presentó como la empresa organizadora del festival Axe Ceremonia.

La familia de Berenice Giles ya había denunciado en días anteriores que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México protegía a las empresas señaladas.

Lee también Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

Por un parte, la fiscal de Justicia, Bertha Alcalde Luján respondió que la institución a su cargo no va a encubrir a nadie pero tampoco fabricará responsables.

"Estamos nosotros determinados a que no vamos a encubrir nadie, pero tampoco vamos a fabricar culpables, tenemos que ser muy objetivos en la investigación que se está realizando”, aseguró Alcalde Luján, durante el informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, de este martes 9 de septiembre.

Tras la protesta, el señor Raúl Giles y sus abogados fueron recibidos por representantes del Poder Judicial de la Ciudad de México, quienes se comprometieron a analizar su petición, informó el padre de la Berenice Giles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL