Diputados locales de Morena entregaron 35 toneladas de productos de primera necesidad, en el Centro de Acopio del Gobierno capitalino instalado en el Zócalo, para apoyar a los damnificados tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Las y los legisladores arribaron a la plancha del Zócalo junto a tres camiones de carga con capacidad de 12 toneladas cada uno, que contenían agua embotellada, leche en polvo, café instantáneo, atún, frijoles en lata, sopas, arroz, aceite, azúcar, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y jabón.

Luego de participar en la descarga de los camiones, la diputada Xóchitl Bravo recordó que las y los legisladores de Morena donaron un mes de su dieta, lo que permitió comprar las 35 toneladas de apoyo.

“Hoy estamos aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México, dando cumplimiento a lo que dijimos en tribuna. Venimos a entregar los víveres que fueron adquiridos con un mes de la dieta de todas las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, porque siempre lo hemos dicho: valen más las acciones que mil palabras”, subrayó.

Precisó que los funcionarios de la Contraloría del Congreso local y de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México dieron fe de la entrega de los diferentes artículos, con la finalidad de que todo sea transparente y de cara al pueblo de México.

Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana, agradeció el gesto de solidaridad de las y los legisladores de Morena con las personas damnificadas de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, por esta “importante donación”.

También resaltó que este tipo de donaciones deben realizarse de forma clara. “Queremos que esto se haga con total transparencia, certidumbre y seguridad de que lo que se está donando va a llegar a quienes lo necesitan”.

Asimismo, exhortó a los demás grupos parlamentarios del Congreso capitalino a que donen productos en cualquiera de los 32 Centros de Acopio que instaló el Gobierno de la Ciudad de México en las 16 alcaldías.

