Elementos de la Policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron dos cateos en las alcaldías Álvaro Obregón y Azcapotzalco, en los que se detuvo a tres hombres y una mujer, y aseguraron más de 100 dosis de droga.

Las detenciones se lograron mediante trabajos de investigación y vigilancia por reportes de venta de droga al poniente de la Ciudad de México.

El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recabó la información suficiente para que un agente del Ministerio Público solicitara las órdenes de cateo a un juez de control.

Una vez que el juzgador liberó los mandamientos, se implementaron dos operativos, en los cuales participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y de la Guardia Nacional.

El primer cateo se realizó en un inmueble localizado en la calle Informe de Gobierno, de la colonia La Conchita, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde se detuvo a dos hombres de 28 y 34 años de edad, y se aseguraron 38 dosis de marihuana, 2 dosis de cocaína y 11 cartuchos útiles.

El segundo cateo fue realizado en la Calle 03, colonia Aldana, en la alcaldía Azcapotzalco, donde se detuvo a un hombre de 54 años y una mujer de 28 años, y se aseguraron varias dosis de marihuana.

Los dos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Los cuatro detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

