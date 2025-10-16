Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Lex Ashton es vinculado a proceso por homicidio de alumno del CCH Sur; recibe prisión preventiva

Lex Ashton es vinculado a proceso por homicidio de alumno del CCH Sur; recibe prisión preventiva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

De 33 casos de que se han registrado en la CDMX en lo que va del año, en 28 de ellos ya hay un probable feminicida en prisión, dio a conocer la fiscal capitalina, .

Al presentar los avances de seguridad en el último mes, la titular de la destacó que hay avances “muy importantes” en los cinco casos restantes que se han reportado este año.

Leer también:

La fiscal detalló que hay otras 15 detenciones y judicializaciones por este delito del 2024; cuatro del 2023; 11 del 2022; ocho de feminicidios del 2021; cinco de feminicidios del 2020; cuatro de 2019; cinco del 2018 y nueve correspondientes a casos que ocurrieron en años anteriores.

La fiscal aseveró que el delito de feminicidio es “una prioridad” para la FGJ-CDMX y el gabinete de seguridad en CDMX.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses