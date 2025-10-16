De 33 casos de feminicidio que se han registrado en la CDMX en lo que va del año, en 28 de ellos ya hay un probable feminicida en prisión, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Al presentar los avances de seguridad en el último mes, la titular de la FGJ-CDMX destacó que hay avances “muy importantes” en los cinco casos restantes que se han reportado este año.

La fiscal detalló que hay otras 15 detenciones y judicializaciones por este delito del 2024; cuatro del 2023; 11 del 2022; ocho de feminicidios del 2021; cinco de feminicidios del 2020; cuatro de 2019; cinco del 2018 y nueve correspondientes a casos que ocurrieron en años anteriores.

La fiscal aseveró que el delito de feminicidio es “una prioridad” para la FGJ-CDMX y el gabinete de seguridad en CDMX.

