Más Información
Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa
Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice
Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"
De 33 casos de feminicidio que se han registrado en la CDMX en lo que va del año, en 28 de ellos ya hay un probable feminicida en prisión, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
Al presentar los avances de seguridad en el último mes, la titular de la FGJ-CDMX destacó que hay avances “muy importantes” en los cinco casos restantes que se han reportado este año.
Leer también: C5 ha brindado más de mil atenciones por paro cardiorrespiratorio en lo que va del año
La fiscal detalló que hay otras 15 detenciones y judicializaciones por este delito del 2024; cuatro del 2023; 11 del 2022; ocho de feminicidios del 2021; cinco de feminicidios del 2020; cuatro de 2019; cinco del 2018 y nueve correspondientes a casos que ocurrieron en años anteriores.
La fiscal aseveró que el delito de feminicidio es “una prioridad” para la FGJ-CDMX y el gabinete de seguridad en CDMX.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr