Tras el asesinato del abogado , en Ciudad Judicial, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseveró que en la CDMX “se ha elevado el costo de cometer” este tipo de , pues la capital es una ciudad “extremadamente vigilada” y descartó que haya algún riesgo en particular contra el gremio de los abogados.

Explicó que el uso de motocicletas o que haya más personas involucradas en de este tipo, es una reacción a la capacidad que tiene la CDMX de detectar y hacer detenciones por este tipo de delitos.

“Se trabaja en estrategias para atender los modos de operación, en el registro y trazabilidad de motocicletas; toda la estrategia contra el robo de vehículos también afecta este tipo de operaciones y seguimos trabajando para garantizar que no haya impunidad en estos casos que por sus características tienen mayor impacto o difusión, pero en cualquier caso de homicidio”, dijo.

Por otro lado, el secretario afirmó que en la CDMX el sicariato ha disminuido, pues hay una reducción del 10% en los homicidios en el último año.

dmrr/cr

