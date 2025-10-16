Tras el asesinato del abogado David Cohen, en Ciudad Judicial, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseveró que en la CDMX “se ha elevado el costo de cometer” este tipo de homicidios, pues la capital es una ciudad “extremadamente vigilada” y descartó que haya algún riesgo en particular contra el gremio de los abogados.

Explicó que el uso de motocicletas o que haya más personas involucradas en homicidios de este tipo, es una reacción a la capacidad que tiene la CDMX de detectar y hacer detenciones por este tipo de delitos.

Lee también: Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

“Se trabaja en estrategias para atender los modos de operación, en el registro y trazabilidad de motocicletas; toda la estrategia contra el robo de vehículos también afecta este tipo de operaciones y seguimos trabajando para garantizar que no haya impunidad en estos casos que por sus características tienen mayor impacto o difusión, pero en cualquier caso de homicidio”, dijo.

Por otro lado, el secretario afirmó que en la CDMX el sicariato ha disminuido, pues hay una reducción del 10% en los homicidios en el último año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr