Tlalnepantla, Méx.- Un Juez con sede en Tlalnepantla decretó la legalidad de la detención de Rodolfo “N”, influencer conocido como “El Wero Bisnero” quien es investigado por su probable intervención en el delito de feminicidio contra Renata “N”.

En audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Tlalnepantla, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó formulación de imputación y argumentos vinculatorios, por lo que la Autoridad Judicial después de revisar los datos aportados decretó como legal la detención de este sujeto.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el próximo 11 de octubre del 2025 para la continuación de la audiencia para determinar su situación jurídica.

Los hechos que se le imputan ocurrieron la madrugada del 5 de octubre, en un edificio del Fraccionamiento Loma Antigua, ubicado en la colonia Bosque Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza.

En este lugar, presumiblemente Rodolfo “N” agredió a la mujer con un arma punzo cortante, quitándole la vida.

Tras presuntamente cometer el delito, se trasladó corriendo a su departamento, ubicado en la planta baja, con la ropa ensangrentada.

Según investigaciones preliminares, le informó a su esposa lo que había ocurrido e intentó quemar su ropa en un horno. Posteriormente, intentó huir semidesnudo.

Sin embargo, elementos de seguridad privada del fraccionamiento dieron aviso a las autoridades municipales, quienes acudieron al lugar y ejecutaron su detención antes de que pudiera escapar.

Fue entregado a las autoridades de la Agencia del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, quienes, tras las indagatorias, lo ingresaron al Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

En caso de ser considerado culpable, el detenido podría alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión y/o prisión vitalicia.

dmrr/cr