Toluca, Méx.— La depuración de las policías municipales, estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha permitido detener la infiltración del crimen organizado, tal es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana, organizaciones con mayor presencia en la entidad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Creo que una gran parte donde se ganó terreno fue con la depuración que el propio fiscal José Luis Cervantes hizo dentro de la fiscalía y de la propia Secretaría de Seguridad, porque si no hay fortalecimiento de autoridades locales difícilmente se obtiene un resultado, es muy difícil, no es lo mismo tener a algunos municipales involucrados a tener gente involucrada en la policía estatal, en la fiscalía, y eso se ha ido depurando poco a poco, eso fue ganar terreno (...)”, mencionó.

García Harfuch señaló que particularmente en el Estado de México se ha roto la cadena de corrupción dentro de los mandos policiacos, acción que ha permitido que operaciones como Enjambre hayan registrado varias detenciones relevantes.

“Tenemos que fortalecer las policías municipales, ya que más que un obstáculo también es un área de oportunidad, porque con estas detenciones que se hicieron también hay policías que están ahí, que se motivan; la estrategia ahorita para que no se filtre el crimen organizado es que sepan que no hay impunidad, y eso fue Enjambre, la operación Atarraya, la operación del Mando Unificado Oriente y todas esta serie de cosas que ha tenido como resultado que el Estado de México tenga 43% menos homicidio, sé que falta muchísimo por hacer (...), no queremos decir que con esto esté resuelto, pero sí es importante que la ciudadanía sepa que (...) hoy tiene 43% menos de homicidios que al inicio de la administración”.

Seguirán operativos en el sur

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana recalcó que los operativos en la zona sur del Estado de México, en el marco de la estrategia Nacional Contra la Extorsión, se continuarán.

“Todo lo que es Luvianos, Tejupilco, Tlatlaya, Sultepec, Amatepec, ahí tenemos muchas operaciones constantes (...), ha sido un reforzamiento importante de Guardia Nacional y Ejército en coordinación con las autoridades locales; ha habido un operativo muy importante en contra de la extorsión en el marco de la estrategia Nacional Contra la Extorsión y ha tenido un buen resultado; sin embargo, falta mucho por hacer, continuar e incrementar las operaciones con estas capacidades que estamos fortaleciendo de inteligencia e investigación”.