Putla. – “A través de su labor educativa, de su ejemplo y sus valores, la maestra Fabiola sembró conocimiento, esperanza y humanidad en muchas generaciones”, fueron las palabras de los docentes del Cobao 06 de Putla de Guerrero, a la maestra Fabiola Ortiz asesinada este miércoles 15 de octubre.

Durante la mañana de este viernes, directivos, docentes y la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 06, rindieron homenaje póstumo a la profesora y psicóloga de la institución educativa, Fabiola Ortiz, “que este homenaje sea una expresión de cariño, de respeto y reconocimiento a quien dedicó su vida a servir a enseñar y a inspirar”.

“Maestra, su ausencia duele profundamente, pero su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste. No decimos adiós, sino gracias”, exclamó la alumna Ivana Paz. Otro estudiante también le dedicó una canción de despedida, porque a Fabiola le gustaba la música.

Luego del homenaje, el cuerpo de Fabiola fue llevado a su hogar, para trasladarse más tarde al panteón municipal y darle sepultura.

Por la tarde del miércoles 15 de octubre, el feminicidio de la profesora Fabiola Ortiz fue asesinada con arma de fuego, en las inmediaciones de las instalaciones del Cobao, en el municipio de Putla de Guerrero, ubicado entre la Sierra Sur y la Mixteca de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca activó los protocolos de investigación por feminicidio. Foto: Especial.

Por los hechos, estudiantes y pobladores, exigen a las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca que se esclarezca a la brevedad la muerte de la docente, quien a sangre fría fue asesinada frente a las instalaciones del plantel educativo, frente a estudiantes y docentes, situación que mantiene consternada a la población de Putla.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó los protocolos de investigación por feminicidio; sin embargo, siguen dos líneas de averiguación, sin abundar más.

Desde el año 2018, el municipio de Putla es parte de los 40 municipios de Oaxaca que se encuentran dentro de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en México.

De acuerdo al Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” A.C. (GESMujer), del 1 de enero del 2025 al 15 de octubre, suman 70 asesinatos de mujeres en Oaxaca. En tanto que a partir del 1 de diciembre del 2022 al 15 de octubre del 2025 suman 274 de casos de mujeres que han sido víctimas del feminicidio.

