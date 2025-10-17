Huajuapan. – Luego de una intoxicación de más de 30 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel 145, ubicada en Santiago Huajolotitlán, autoridades investigan los posibles causantes; 15 de ellos fueron llevados para ser examinados por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – Bienestar.

Este viernes, más de 30 estudiantes del Conalep ubicado en Huajolotitlán, en la región Mixteca presentaron cuadros de intoxicación tras consumir alimentos en un convivio en las instalaciones de la institución educativa. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades, sólo 15 con mayores síntomas fueron llevados al IMSS de Huajuapan para ser examinados.

Padres de familia de los afectados comentaron que la convivencia de sus hijos, se dio entre las 10:00 y 10:30 horas de la mañana de este viernes 17 de octubre, después, presentaron un cuadro de intoxicación.

“Luego de consumir alimentos en el convivio, les dio dolor de cabeza, adormecimiento en el cuerpo y otros, convulsionaron”, indicaron. Ante la emergencia, personal del centro educativo solicitó la intervención de cuerpos de rescate y paramédicos, quienes arribaron al lugar para valorar y estabilizar a los alumnos afectados.

Los padres de titulares de los menores de edad señalaron que se enteraron de lo que sucedía con sus hijos, por lo que acudieron a la institución educativa y solicitaron intervención del personal de Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca, quienes arribaron más tarde para dar seguimiento por si hubiera algún delito que perseguir.

“No hay un delito que perseguir, pero mantenemos un seguimiento por el llamado y hasta ahora, nos han informado que los estudiantes afectados están estables”, mencionaron las autoridades de justicia.

De manera anónima, algunos presentes mencionaron que la intoxicación pudo darse luego que los estudiantes mezclaran café con alguna bebida energizante, lo que provocó que algunos presentarán síntomas más graves.

Hasta la tarde de este viernes, las autoridades educativas del Conalep 145, no han emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, padres de familia y responsables de los estudiantes pidieron que se investiguen los hechos.

