Juchitán, Oax. – Trabajadores del magisterio oaxaqueño de la sección 22 bloquearon seis puntos carreteros e incomunicaron al Istmo de Tehuantepec, como parte de las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los bloqueos se instalaron en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, Matías Romero y Zanatepec, donde colocaron sillas, piedras, sombrillas y sus propios vehículos, con los que impidieron el paso.

El cierre carretero de Juchitán se instaló en el punto conocido como IMECA, sobre la carretera Transístmica, y con esa acción, los docentes impidieron el paso de todo tipo de vehículos hacia Tehuantepec.

Mientras que en esa ciudad considerada la capital espiritual del Istmo, los maestros se apostaron en el distribuidor vial conocido como El Caracol y cerraron el paso hacia la capital de Oaxaca, sobre la carretera Panamericana 190.

En tanto que en Ciudad Ixtepec, los trabajadores de la educación se congregaron sobre la caseta de cuota de la autopista 185 D, La Ventosa-Salina Cruz, e impidieron el flujo de vehículos hacia Tehuantepec y Salina Cruz.

Los docentes del sector Salina Cruz, se reunieron sobre la Transístmica 185, en el acceso que comunica con la Calzada que conduce a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, Los maestros, no impidieron la salida de carros tanques con petrolíferos.

Por su parte, los maestros de la zona norte del Istmo bloquearon la carretera Transístmica 185, a la altura de la comunidad de Pozo de Agua, y obstaculizaron el paso vehicular hacia el estado de Veracruz y hacia Tuxtepec.

En la zona oriente, los docentes cerraron la Panamericana 190, cerca de Zanatepec, e impidieron el paso hacia las comunidades oaxaqueñas de Tapanatepec y Chahuites, así como hacia las poblaciones costeras de Chiapas, como Arriaga y Tonalá.

