Michoacán.- El Departamento de Justicia de Canadá, informó a la Fiscalía de Michoacán, que José Luis Villalón Torres, "El Marino", presunto autor intelectual del asesinato de un menor de 16 años de edad en el municipio de Lázaro Cárdenas, aceptó su traslado a México para enfrentar a la justicia, tras ser detenido en marzo de este año, en ese país.

El documento FGE/CGPI/DMJ/UAJIE/0242/2025, refiere que solamente falta la autorización del ministro de Justicia de Canadá, para que ese país realice la entrega definitiva del sujeto reclamado.

Dentro de la Causa Penal 174/2023, se señala a El Marino, como quien presuntamente ordenó el asesinato de Alexander R, perpetrado el 5 de junio del 2023.

Ese día, la víctima se encontraba afuera de su casa ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, a bordo de una camioneta, cuando fue herido por disparo de arma de fuego.

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital de esa ciudad portuaria, pero, horas después, perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis Villalón en el delito.

Un juez, emitió la orden de aprehensión en su contra, por lo que la FGE emitió un acuerdo de recompensa, a quien proporcionara información que ayudara en la ubicación del presunto responsable.

La Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la FGE realizó también la solicitud de una Notificación Roja y Alerta Migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para ubicar y detener a El Marino, con fines de extradición.

El 25 de marzo de este año, la Fiscalía fue informada de la ubicación y posterior detención del investigado en Canadá, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR).

La historia

Issis Nínive Ortiz Cortez, madre del menor asesinado, se dijo agradecida por la captura del presunto responsable del homicidio de su hijo Alexander y de un segundo atentado en su contra, con un explosivo.

El homicidio fue perpetrado a manos de dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta, quienes le asestaron tres tiros al menor: dos en la cabeza y uno en el pecho.

Alexander estudiaba su bachillerato en el Colegio Belisario Domínguez de la ciudad de Lázaro Cárdenas, platica, Issis Nínive Ortoz Cortez, madre del menor.

El sueño del adolescente era graduarse como ingeniero en Logística. Era amante de la música y en especial de Peso Pluma, cantante favorito, al que le copió el corte de cabello.

También gustaba de las hamburguesas, de las alitas de pollo y de la Morisqueta, un platillo regional michoacano, hecho a base de arroz cocido, frijoles y salsa roja.

Issis describe a su hijo como, cariñoso, pacífico y que una persona muy humana con sus amigos, además que amaba a los animales.

“Además nos ayudaba en la empresa de transporte de carga federal, donde hacía mandados, lavaba los camiones y otras tareas que se requerían”, agrega.

El asesinato

Cerca de las 10:30 de la noche, Alexander decidió acompañar a su mamá, Issis Nínive Ortiz Cortez, a llevar a su hermano mayor a la terminal de autobuses, ya que viajaría a Guadalajara, Jalisco, donde estudia una carrera universitaria.

La dueña de una compañía del ramo de transporte de carga federal y de una empresa que da seguridad privada al cuidado de contendores, cuenta que Alexander, subió al asiento del copiloto y puso música, mientras esperaban que saliera el hermano mayor con su equipaje.

“De regreso, cuando me iba estacionando afuera de la casa, escuché varios golpes muy fuertes, como unos truenos”, recuerda Nínive Ortiz.

Explicó que nunca se imaginó que fueran a ser balazos, pero al girar un poco su cabeza, vio en pedazos los cristales del vehículo.

“Volví a girar la cabeza y vi que mi hijo estaba sacando sangre de su boquita. Fue tanta mi impresión que no sabía qué hacer”, narra.

Con ayuda de un vecino, Nínive Ortiz, llevó a una clínica particular a Alexander, pero les negaron el servicio por las condiciones en las que iba el paciente menor de edad y lo trasladaron al Seguro Social, donde llegó con muerte cerebral por los dos balazos que recibió en la parte trasera de la cabeza.

La llegada a la clínica del IMSS, fue cercana la medianoche y a las 4:30 de la madrugada del día siguiente, 6 de junio, fue declarado el fallecimiento de Alexander.

El homicida

Jorge Luis Villalón Torres, el Marino, se ostentaba como exmarino y exmilitar, sin embargo, no hay un registro oficial de su paso por la Semar o por la Sedena.

Fue nombrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante 6 años, como delegado de la Capitanía de Puerto en la Presa de Infiernillo, municipio de Arteaga, Michoacán.

Previo a que la Secretaría de Marina, volviera a tomar el control de los puertos y capitanías de puerto en todo el país (el 2 de junio del 2021), Jorge Luis Villalón renunció.

Las autoridades federales, ya lo investigaban por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos perpetrados como servidor público.

Los informes identificaban a Villalón Torres, como integrante de un grupo criminal arraigado en Nueva Italia, municipio de Múgica, de esa misma zona de la Tierra Caliente.

Además, también era perseguido por una organización criminal, a la que les robó un cargamento de cocaína que transportaban en lancha.

Eso le costó, primero, que le asesinaran a Santiago, uno de sus hermanos con el que estaba coludido y meses después a Omar, otro de sus hermanos, junto con su esposa y su hija.

La organización criminal se adjudicó públicamente esos asesinatos y advirtió, que acabarían con toda su familia, hasta que diera la cara y pagara por lo que les había robado.

Más aún, porque fue descubierto por otra célula delictiva, en su intento por ayudar a otro cártel rival, a que se apoderara del puerto de Lázaro Cárdenas y sus alrededores.

Después, como lo explica Issis Nínive Ortiz Cortez, asesinó a su hijo, luego de que ella lo contratara sin conocer su historial, el cual supo ocultar muy bien, asegura, porque hasta se lo recomendaron de otra empresa de seguridad.

Issis descubrió con el tiempo, que El Marino la robaba, le quitaba clientes y se dirigía con ella con extrema violencia e insultos.

“Decidí cortar la relación laboral con él y me amenazó con pistola en mano; me dijo que me iba a acordar de él y desafortunadamente lo cumplió: asesinó a sangre fría a mi hijo”.

Al poco tiempo del asesinato de su hijo Alexander, El Marino, mandó a dos sujetos a hacer estallar una camioneta con explosivos, como se aprecia en videos grabados desde las cámaras de vigilancia instaladas en la calle donde vive la empresaria.

“Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero la bomba hizo pedazos el vehículo y dañó varias casas alrededor”, cuenta Issis.

