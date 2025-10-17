Más Información

En el termino de su gira por Europa, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada () firmó acuerdos con autoridades de ciudades europeas que permitirán a Mérida, , acceder a fondos de cooperación internacional.

Se espera que estos fondos sean destinados a programas y compartidos con otros gobiernos y permitirá acceder a recursos que ayudarán a beneficiar a más familias meridanas.

La presidenta municipal dijo que estas relaciones de colaboración permiten tanto a gobiernos locales y organismos europeos, compartir objetivos en materia de desarrollo sostenible, innovación y fortalecimiento institucional.

Alcaldesa de Mérida firma acuerdo para acceder a fondos de cooperación internacional (17/10/2025). Foto: Especial
Patrón Laviada consideró que el objetivo principal de este acercamiento internacional fue lograr la sostenibilidad de políticas públicas municipales que han permitido eso impactar de manera positiva la economía, y la vida diaria de quienes habitan Mérida con mayor justicia social.

También expresó que su participación en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2025 le permitió conocer mejores prácticas, establecer redes estratégicas y escalar modelos exitosos para aplicar a realidades locales, mediante canales permanentes de colaboración institucional y proyectos conjuntos con otros gobiernos similares en condiciones o problemáticas.

La alcaldesa de Mérida además tuvo un acercamiento e intercambio de experiencias con representantes de la región metropolitana de Helsinki que incluyen Vantaa y Espoo, sobre proyectos europeos de innovación y educación.

Como parte de estos resultados se realizó la Firma de Cartas de Intención del Proyecto URBACT “Cities for Sustainability Governance”, en la que el Ayuntamiento de Mérida, con representantes del municipio de Espoo, que permitirá dar forma concreta a un espacio de colaboración simultáneo con nueve ciudades europeas.

