Mérida, Yucatán.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con sus homólogos del estado de Campeche, detuvieron a Ferdinando “N.”, conocido como “Ferdy”, acusado del delito de crueldad animal agravada.

El individuo, de 39 años de edad, fue localizado y capturado en Ciudad del Carmen, tras haberse sustraído de la justicia, luego de los hechos ocurridos el pasado domingo 12 de octubre en un predio de la colonia Plan de Ayala, en el norte de Mérida, donde le disparó y lesionó de gravedad a una perrita llamada “Sicilia”, a la cual tiró en un basurero.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, el imputado fue puesto a disposición del Juez de Control para que enfrente el proceso legal correspondiente.

Hay que recordar que en días previos, los agentes y fiscales investigadores ejecutaron una orden de cateo en el predio, donde presuntamente se cometieron los hechos, a fin de recabar más evidencias de lo ocurrido.

El individuo, de 39 años de edad, fue localizado y capturado en Ciudad del Carmen. Foto: Especial.

Lee también: Aseguran camioneta con 200 kilos de marihuana en Ocuituco, Morelos

El detenido, no es un desconocido, pues se desempeña como director administrativo de Península Heelers – ADC, juez internacional de la ISSF (Federación Internacional de Tiro Deportivo) y presidente de la Asociación de Tiro Deportivo de Yucatán.

Asimismo, la Federación Mexicana de Tiro y Caza (FEMETI) emitió un comunicado en el que reconoció tener conocimiento del caso y aseguró que “dará seguimiento puntual a las investigaciones oficiales”.

“En caso de comprobarse una conducta contraria a nuestros valores, se aplicarán las sanciones correspondientes a nivel nacional e internacional”, señaló la organización.

“La FEMETI se mantiene atenta y dará seguimiento puntual a la información que emitan las autoridades competentes”, indicó el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr