Lázaro Cárdenas, Mich.— Alexander tenía apenas 16 años de edad cuando, el 5 de junio del año pasado, dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta le asestaron tres tiros: dos en la cabeza y uno en el pecho, por debajo del hombro.

Los familiares de la víctima piden ayuda a la ciudadanía para localizar a Jorge Luis Villalón Torres, alias El Marino, quien, de acuerdo con la carpeta de investigación, es señalado como el presunto homicida intelectual de Alexander. Además, la fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa por información que los ayude a dar con su paradero.

Alexander estudiaba su bachillerato en el Colegio Belisario Domínguez de Lázaro Cárdenas, su sueño era graduarse como ingeniero en Logística, cuentab, madre del menor.

Issis lo describe como un joven cariñoso, pacífico y una persona muy humana con sus amigos, y amaba a los animales: “Además, nos ayudaba en la empresa de transporte de carga federal, donde hacía mandados, lavaba los camiones y otras tareas que se requerían”.

El día del asesinato

Aquel 5 de junio cerca de las 22:30 horas, Alexander acompañó a su mamá Issis Nínive a llevar a su hermano mayor a la terminal de autobuses, ya que viajaría a Guadalajara, Jalisco, donde estudia la carrera.

Issis, dueña de una compañía del ramo de transporte de carga federal y de una empresa que brinda seguridad privada a contendores, cuenta que Alexander subió al asiento del copiloto y puso música, mientras esperaban a que saliera el hermano mayor con su equipaje.

“De regreso, cuando me iba estacionando afuera de la casa, escuché varios golpes muy fuertes, como unos truenos”, recuerda Issis.

No creyó que fueran balazos, hasta que, al girar un poco su cabeza, vio en pedazos los cristales del vehículo. “Volví a girar la cabeza y vi que mi hijo estaba sacando sangre de su boquita. Fue tanta mi impresión que no sabía qué hacer”, narra.

Con ayuda de un vecino, Issis llevó a Alexander a una clínica particular, pero les negaron el servicio por las condiciones en las que iba el paciente, por lo que lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a donde llegó con muerte cerebral por los dos balazos que recibió detrás de la cabeza.

Llegaron a la clínica del IMSS cerca de la medianoche y a las 04:30 de la madrugada del 6 de junio fue declarada la muerte de Alexander.

El presunto homicida

Jorge Luis Villalón Torres fue nombrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante seis años como delegado de la Capitanía de Puerto en la Presa de Infiernillo, municipio de Arteaga, Michoacán.

Antes de que la Secretaría de Marina volviera a tomar el control de los puertos y capitanías de puerto en todo el país (el 2 de junio de 2021), Jorge Luis Villalón renunció.

Las autoridades federales ya lo investigaban por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos perpetrados como servidor público.

Los informes identificaban a Villalón Torres como integrante de un grupo criminal arraigado en Nueva Italia, municipio de Múgica, de esa misma zona de la Tierra Caliente.

Además, también era perseguido por una organización criminal a la que le robó un cargamento de cocaína transportada en lancha.

Eso le costó que le asesinaran a Santiago, uno de sus hermanos con el que estaba coludido, y meses después a Omar, otro de sus hermanos, junto con su esposa y su hija.

La organización criminal se adjudicó públicamente esos asesinatos y advirtió que acabarían con toda su familia hasta que diera la cara y pagara por lo que les había robado.

Después, como explica Issis Ortiz, asesinó a su hijo, luego de que ella lo contratara sin conocer su historial, el cual supo ocultar muy bien, asegura, porque hasta se lo recomendaron de otra empresa de seguridad. Issis descubrió, con el tiempo, que El Marino le robaba, le quitaba clientes y se dirigía con ella con extrema violencia e insultos.

“Decidí cortar la relación laboral con él y me amenazó con una pistola, me dijo que me iba a acordar de él y desafortunadamente lo cumplió: asesinó a sangre fría a mi hijo”, acusa Issis.

Al poco tiempo del asesinato de Alexander, El Marino mandó a dos sujetos a hacer estallar una camioneta con explosivos, como se aprecia en videos grabados desde las cámaras de vigilancia instaladas en la calle donde vive la empresaria.

Ahora, Jorge Luis Villalón es cazado por diferentes grupos delictivos a causa de sus traiciones y, también, por las autoridades, que presuntamente lo acusan del homicidio de Alexander.

Tras una serie de pruebas y testimonios recabados, el pasado 16 de julio la fiscalía de Michoacán expidió el acuerdo 21/2024 por el que se emite el Ofrecimiento y Entrega de Recompensa de 100 mil pesos para quienes aporten información fidedigna, útil y oportuna que conduzca a la localización y detención de Jorge Luis Villalón Torres, alias El Marino.

Ha sido visto

Luego de que un juez liberara una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis Villalón Torres, éste huyó del puerto de Lázaro Cárdenas.

Fotografías en poder de los familiares de Alexander indican que El Marino fue visto en un gimnasio de la zona residencial de Altozano, donde se desempeñaba como entrenador.

Al hacerse público el ofrecimiento de recompensa, se presume que Jorge Luis Villalón Torres abandonó la capital michoacana y se refugió en el municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

La familia de Alexander pidió a la ciudadanía que se comunique a las autoridades en caso de que se tenga alguna información sobre la ubicación del joven.