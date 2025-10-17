Zacatecas.- Este viernes, por segunda ocasión en esta semana, las fuerzas de seguridad de Zacatecas han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en el municipio de Tabasco, zona considerada por las autoridades como nuevo foco rojo por la incursión de grupos armados que presuntamente están relacionados con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe mencionar que este pasado miércoles, en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Zapoqui, en Villanueva, ocurrió una emboscada contra un convoy de las diferentes corporaciones de seguridad que se desplazaban rumbo a Tabasco a realizar una serie de intervenciones para la captura de varios líderes de la delincuencia organizada, que dejó un saldo de cinco elementos de investigación heridos y tras el despliegue de los operativos ese mismo día se logró la detención de 11 personas relacionadas a estos hechos y en posesión de armamento y drogas.

La mañana de este viernes, a través de sus redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas fue la instancia que informó que su personal, en compañía de las fuerzas estatales y federales, habían iniciado un fuerte despliegue operativo en las inmediaciones del municipio de Tabasco.

A la par se exhortó a la población “a mantener la calma y seguir las indicaciones de la autoridad que se encuentra en el lugar”, además de pedir a la ciudadanía que “en caso de contar con mayor información respecto a actividades ilícitas y personas involucradas, se aproximen con las autoridades que se encuentran en el lugar”.

Más tarde, en una entrevista colectiva, el gobernador David Monreal Ávila confirmó que este nuevo despliegue es la continuación del primer operativo que se hizo el pasado miércoles, al mencionar que con ellos se busca la desarticulación a las organizaciones delictivas y reconoció que Tabasco “es un pequeño foco rojo que todavía prevalece”.

Dijo que en ese municipio se instaló una base operativa con las diferentes fuerzas de seguridad, además de que se trabaja en una estrategia regional con el estado de Jalisco, a través del apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que son las instancias que tienen jurisdicción nacional, ya que se tiene información técnica que estos grupos delictivos operan en las zonas serranas y zonas limítrofes de ambas entidades.

