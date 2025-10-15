Zacatecas.- La madrugada de este miércoles, en la carretera federal 54, un grupo armado emboscó a las fuerzas de seguridad en el que se usaron artefactos explosivos que dejó un saldo preliminar de cinco elementos de la Fiscalía de Zacatecas: cuatro policías de investigación y un perito, quienes fueron hospitalizados y se reportan fuera de peligro.

Este hecho fue confirmado por el fiscal Cristian Camacho Osnaya, quien mencionó que los hechos ocurrieron en las primeras horas de este día, cuando se realizaba un despliegue por las diferentes corporaciones de seguridad que atendían varios actos de investigación, ya que se dirigían a realizar la detención de varios generadores de violencia en los municipios de Tabasco y Jalpa.

Sin embargo, en el tramo carretero a la altura de la comunidad de Zapoqui, en el municipio de Villanueva, fue cuando se registró la agresión armada y todo apunta a que se trató de una emboscada, ya que se usaron artefactos explosivos, presuntamente artesanales, así como el uso de drones, pero, aclaró que esos dispositivos no se tiene confirmación que llevaran explosivos.

En este ataque, tres vehículos resultaron con daños y precisó que los cinco elementos heridos pertenecen a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, quienes fueron trasladados de emergencia a hospitales públicos para recibir atención médica y su estado de salud es estable.

Tras estos hechos, se mantiene un fuerte operativo en toda esa zona y la circulación en ese tramo carretero permanece cerrado, el cual conecta con varios municipios del sur de la entidad y son accesos que conectan con los estados de Jalisco y Aguascalientes, por lo que se ha solicitado a la ciudadanía abstenerse de circular por esa zona, ya que aún se realizan actos de investigación, así como el procesamiento del lugar.

