Pachuca.— Con 111 comunidades incomunicadas, Hidalgo es el estado con el mayor número de poblaciones a donde no llega agua, energía eléctrica ni alimentos. Los habitantes piden ayuda urgente.

A ocho días del desastre provocado por las intensas lluvias, la región Otomí-Tepehua y la Sierra se han convertido en los sitios donde más se requiere apoyo.

En total, hay 26 municipios considerados prioritarios por las afectaciones, entre ellos Nicolás Flores, Calnali, Pacula, Molango, Chapulhuacán, Pisaflores, San Bartolo, Tutotepec, Eloxochitlán, Tenango de Doria, Tepehuacán, Huehuetla, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Jacala, La Misión, Yahualica, Lolotla, Zacualtipán, Mezquititlán, Zimapán, Atlapexco, Huazalingo y Huasca.

La mayoría son municipios históricamente marginados, donde las lluvias de la semana pasada golpearon con fuerza. En muchas comunidades los pobladores lo perdieron todo.

Uno de ellos es Javier Cruz, originario de Joquela, en el municipio de Tianguistengo. Cuenta que su casa y la de su hijo quedaron reducidas a escombros la noche del 9 de octubre. Un deslave se llevó las viviendas y la vida de su hijo y cuatro nietos.

Todo quedó sepultado bajo montones de lodo, piedra y restos de construcción. Javier pide ayuda para volver a empezar, pero sobre todo para su nieta de cinco años; ellos son los únicos sobrevivientes.

En Tenango de Doria, los habitantes piden ayuda y comida. En La Huasquilla, un kilo de jitomate, un poco de chile y unas sopas significan poder alimentarse.

Llegar a estas regiones es complicado, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó en Hidalgo tres centros de mando con 111 puentes aéreos, apoyados por 21 helicópteros.

Indicó que estas bases trasladarán despensas en tractocamiones, que serán distribuidas por vía aérea a las comunidades incomunicadas. Desde que comenzaron los puentes aéreos, el pasado domingo, se han trasladado 117 pacientes para recibir atención médica. Ayer se realizaron 10 traslados: cinco adultos y cinco menores, incluido un bebé de 11 meses originario de la comunidad de Xalacahuantla, en Tianguistengo.

En Puebla buscan desaparecidos

Siete personas continúan en calidad de desaparecidas en la Sierra Norte de Puebla. Las personas sin localizar fueron vistas por última vez en los municipios de Huauchinango, Naupan y Tetela de Ocampo, donde los deslaves de cerros fueron la constante durante las intensas precipitaciones pluviales.

Ante ello, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla desplegó un equipo operativo conformado por 20 especialistas en rastreo, que se unirán a elementos del Ejército y Guardia Nacional.