Puebla, Puebla.- La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (), Lilia Cedillo Ramírez, dio el banderazo de salida a dos camiones con 14 toneladas de víveres que será entregados, por las brigadas de estudiantes, a las familias afectadas por las lluvias y desbordamiento de ríos en Puebla.

La primera unidad transporta 10 toneladas que serán depositadas en el Complejo Regional Norte, mientras el segundo lleva cuatro que serán entregados en el Complejo Regional Nororiental, donde los estudiantes los entregarán a las familias afectadas por las intensas lluvias en esa región del estado.

Asimismo, la rectora externó la disposición institucional para participar en brigadas de salud en las comunidades afectadas y brindar asistencia técnica. “La universidad es siempre solidaria y está presente en donde haga falta”, expresó.

En este acto realizado en la explanada de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en Ciudad Universitaria, Manuel Viveros Narciso, secretario de Educación de Puebla, informó que los desastres naturales afectaron a 164 escuelas de 53 municipios, cuya matrícula es de 21 mil 74 alumnos; por ello, hizo un llamado a la solidaridad.

Asistieron al evento, por parte de la , Damián Hernández Méndez, secretario General; Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil; Omar Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios; y Miguel López Serrano, director de Deporte y Cultura Física. Además, Antonio Medina Ramírez, subsecretario de Educación Obligatoria del estado.

