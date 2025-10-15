Matamoros, Tamaulipas. - Un tanque de propulsión, dos delfines muertos y decenas de restos de caucho y metal, fueron asegurados en Matamoros, Tamaulipas por el colectivo Conibio Global, tras el lanzamiento del cohete Starship 11 de la empresa Space X, propiedad de Elon Musk.

Jesús Elías Ibarra, titular de este organismo externó su molestia y preocupación, por la gran contaminación que los lanzamientos están dejando en el Golfo de México, específicamente en Playa Bagdad en Matamoros.

"Nuestro equipo de técnicos comunitarios de Conibio Global continúa con el levantamiento y documentación de la basura espacial que ha comenzado a llegar a las costas de Playa Bagdad, estamos tristes porque localizamos dos delfines muertos que tras la revisión, pudimos determinar que no se trata de muerte natural".

El activista informó que el tanque recuperado tiene un peso de 200 kilos y 3.61 metros de largo y esta fabricado con fibra de carbono.

"Identificamos que el tanque es parte del sistema de propulsión o contraincendios del cohete Starship 11 de SpaceX. Este tanque ya fue asegurado por la PROFEPA, en coordinación con autoridades municipales y Protección Civil, para su resguardo en la Secretaría de Marina".

Además, se recolectaron residuos sólidos de color negro, con apariencia de caucho plástico, fragmentos blancos de material sintético, posiblemente parte del recubrimiento térmico del cohete.

"Un delfín ha sido encontrado en la misma zona, presentando signos que no corresponden a una muerte natural, nuestro equipo realizará una necropsia especializada, que incluye decapitación técnica para extraer el cráneo, envío de órganos y tejidos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas".

Al ejemplar, se le practicarán estudios histopatológicos y neurológicos.

Al ejemplar, se le practicarán estudios histopatológicos y neurológicos, para confirmar si la muerte está relacionada con la explosión del cohete y sus ondas de choque.

"Estamos a pocas horas de que arriben aún más fragmentos espaciales a las playas de Tamaulipas, permaneceremos en campo, documentando cada hallazgo para exigir la responsabilidad ambiental correspondiente".

Ibarra Rodríguez manifestó que no se trata solamente de contaminación, sino que es una amenaza directa a la vida marina, a los ecosistemas y al país.

"Exigimos a las autoridades ambientales su intervención inmediata y pedimos a la comunidad que nos apoye esperamos la llegada de miles o millones de pedazos de basura espacial del Starship 11 de la compañia Space X".

