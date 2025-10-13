Más Información

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

Fiscalía CDMX corrige e informa que el abogado David Cohen Sacal sigue con vida; "lamentamos cualquier confusión", dice

¿Quién es David Cohen Sacal?; abogado baleado en Ciudad Judicial y que representó a Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno

Rescatan vía aérea a los primeros 20 maestros varados en la Huasteca veracruzana; continúan labores para evacuar a 20 más

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Liberan a esposa e hijo de "Lord Pádel"; continuarán su proceso en libertad por homicidio en grado de tentativa

SpaceX lanzó otro de sus enormes cohetes Starship en un vuelo de prueba el lunes, logrando exitosamente darle la vuelta a la mitad del planeta mientras soltaba satélites ficticios al igual que la ocasión anterior.

Starship —el cohete más grande y poderoso jamás construido— retumbó en dirección al cielo vespertino desde el extremo sur de Texas. El propulsor se separó y realizó una entrada controlada en el Golfo de México según estaba planeado, y la nave rozó el espacio antes de descender al océano Índico. No se recuperó nada.

“Hey, bienvenido de nuevo a la Tierra, Starship. Qué día”, expresó Dan Huot de SpaceX mientras los empleados aplaudían.

Fue el undécimo vuelo de prueba para un Starship a escala completa, que el fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, planea usar para enviar personas a Marte. La necesidad de la NASA es más inmediata. La agencia espacial no puede colocar astronautas en la Luna para finales de la década sin el Starship de 123 metros (403 pies) de longitud, el vehículo reutilizable destinado a llevarlos desde la órbita lunar hasta la superficie y de regreso.

En lugar de permanecer dentro del Control de Lanzamiento según se acostumbra, Musk dijo que por primera vez saldría al aire libre a observar, algo "mucho más visceral".

El vuelo de prueba anterior en agosto —un éxito tras una serie de fracasos que concluyeron en estallidos— siguió una trayectoria similar con objetivos similares. Esta vez se incorporaron más maniobras, especialmente para la nave. SpaceX realizó una serie de pruebas durante el ingreso de la nave encima del océano Índico como práctica para futuros aterrizajes en el sitio de lanzamiento.

Al igual que antes, Starship transportó hasta ocho satélites ficticios que simulan ser los Starlinks de SpaceX. El vuelo partió desde Starbase, cerca de la frontera con México, y duró poco más de una hora.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, elogió los avances del Starship. "Otro paso importante en dirección a colocar estadounidenses en el polo sur de la Luna", expresó en la red social X.

SpaceX está modificando sus sitios de lanzamiento en Cabo Cañaveral para acomodar los Starships, además de los cohetes Falcon —mucho más pequeños—, los cuales son utilizados para transportar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional para la NASA.

