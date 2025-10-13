El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el lunes que recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes en la Casa Blanca.

"Yo creo, sí", respondió el republicano, en el avión de regreso a Estados Unidos desde Medio Oriente, ante una pregunta de una periodista sobre si recibiría al líder ucraniano el viernes en la Casa Blanca. Zelenski había anunciado más temprano que visitaría Washington "esta semana".

El mandatario, además, declaró que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, podría ayudarle con otro conflicto, como poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Este lunes, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía- firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

desa/mgm