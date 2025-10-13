Más Información

Sheinbaum inicia en Querétaro segundo día de recorrido tras lluvias; “hay presupuesto para apoyar a familias”, afirma

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Sheinbaum reacciona a denuncia del youtuber Yulay; rechaza que ayuda para damnificados por lluvias sea con fines electorales

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Para enero, ya no se deben vender animales en el Mercado Sonora: alcaldesa

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Rehenes liberados y alto al fuego en Gaza y Oriente Medio, celebra embajador Johnson; felicita a Trump

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Sharm el-Sheij. El presidente estadounidense Donald Trump elogió la belleza de la primera ministra italiana , única mujer entre los dirigentes presentes en la cumbre de Gaza en Egipto este lunes.

"No tengo derecho a decirlo, porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella es una mujer bella", dijo en su discurso el mandatario estadounidense que copresidió la conferencia cuyo objetivo era garantizar el acuerdo entre para poner fin a la guerra en Gaza.

En la foto oficial del evento, donde se congregaron unos 30 dignatarios provenientes del mundo entero, la dirigente italiana de 48 años fue la única mujer.

Trump dudó y luego dijo: "Me arriesgo", buscando la mirada de Meloni.

"¿Dónde está? ¿No le molesta si digo que es bella? Porque es cierto", afirmó el mandatario de 79 años, que se ha casado tres veces.

"Ella es muy respetada en Italia. Es una política muy exitosa", añadió Trump.

De pie justo detrás de él, la jefa de Gobierno se limitó a sonreír.

Trump es conocido por sus expresiones sexistas, a veces muy crudas, sin que ello haya afectado su carrera política.

En 2016 fue elegido por primera vez presidente, un mes después de la publicación de un video donde presumía de usar su fama para "agarrar" a las mujeres por sus partes íntimas.

