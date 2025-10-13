Más Información

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Para enero, ya no se deben vender animales en el Mercado Sonora: alcaldesa

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Rehenes liberados y alto al fuego en Gaza y Oriente Medio, celebra embajador Johnson; felicita a Trump

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, dio este lunes todo el crédito al presidente de Estados Unidos, , por poner fin a la guerra entre Israel y Hamas y lo propuso para recibir el premio .

En el marco de la cumbre de paz celebrada en el balneario de Sharm el-Sheij, en Egipto, a la que asistieron Trump, así como los presidentes de Francia, ; de Italia, Giorgia Meloni; el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro británico, ; el de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el anfitrión, Abdel Fatah al Sisi, entre otros, el premier paquistaní agradeció a Trump por el plan del 20 puntos que presentó para poner y cuya primera fase se empezó a implementar con la entrega, por parte de Hamas, de 20 rehenes vivos que mantenía en su poder y de cuatro cadáveres de otros rehenes.

Queda pendiente la entrega de 24 cuerpos, así como el retiro, por parte de Israel, hacia una zona delimitada, respecto de donde se encuentra actualmente, en Ciudad de .

Sharif recordó que este año Paquistán promovió el para Trump por “sus sobresalientes, extraordinarias contribuciones para poner fin a la guerra entre India y Paquistán y luego lograr un cese el fuego, junto con este maravilloso equipo”.

Sharif no se reservó elogios para Trump, a quien describió como un “líder ejemplar, visionario. Creo que Usted es el hombre que este mundo más necesitaba en este momento”.

Por ello, promovió la idea de impulsar su candidatura para el Nobel de la Paz 2026, dado que el de este año fue otorgado el viernes pasado a la líder opositora venezolana.

El líder paquistaní aseguró que “este gran presidente”, en alusión a Trump, es un “auténtico hombre de paz” que merece el Nobel.

Trump agradeció las palabras de Sharif, que calificó de “hermosas”, y dijo que “no queda más que decir. ¡Vamos a casa!”.

