Sheinbaum recorre Puebla y Veracruz, tras afectaciones por lluvias; anuncia censo para este lunes

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos

“La lucha no ha terminado”, advierte Netanyahu mientras espera la liberación de rehenes

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Elverificará si hubo filtraciones antes de la atribución el viernes del premio Nobel de la Paz a la jefe de oposición venezolana María Corina Machado, tras un súbito aumento de las apuestas a su favor en una plataforma antes del anuncio.

Las posibilidades de que ganara el premio en unas horas se incrementaron de 3.75% a cerca de 73% en la noche del jueves al viernes en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.

Ningún experto ni medio de comunicación la había mencionado entre los favoritos del Nobel que sería anunciado horas más tarde.

"No se ve por lo regular eso en los mercados de apuestas. Es muy sospechoso", dijo Robert Naess, especialista de datos, citado por la cadena NRK.

"No creo que hubiera filtraciones en toda la historia del premio. No puedo imaginar que este sea el caso", reaccionó el presidente del comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, según la agencia NTB.

El Instituto Nobel examinará si pudo haber filtraciones, indicó su director, Kristian Berg Harpviken.

"Es muy temprano para ser categórico sobre una filtración. Pero es algo que vamos ahora a examinar", dijo al diario Aftenposten.

El Instituto Nobel no respondió a una solicitud de comentario por parte de la AFP.

Un número muy limitado de personas conocen por adelantado el nombre del galardonado por los cinco miembros del comité Nobel.

En el pasado, nombres inesperados de posibles ganadores del Nobel emergieron en los medios noruegos, alimentando conjeturas sobre posibles filtraciones, pero no fue lo que ocurrió en los últimos años.

Machado, líder de oposición que no pudo presentarse en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue galardonada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el comité Nobel.

