Sheinbaum recorre Huauchinango y La Ceiba, en Puebla, tras afectaciones por lluvias; informa sobre protocolos de atención

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos

“La lucha no ha terminado”, advierte Netanyahu mientras espera la liberación de rehenes

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

A bordo del avión presidencial, el presidente advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra, dejando entrever que podría estar dispuesto a aumentar la presión sobre el gobierno de Vladímir Putin utilizando un sistema armamentístico clave.

“Podría decir: ‘Miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, declaró Trump el domingo a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. "El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso".

Trump señaló "Podría decirles que si la guerra no se resuelve —bien podríamos hacerlo". Agregó: "Podríamos no hacerlo , pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo".

Sus comentarios se produjeron después de que sostuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en la que Trump mencionó la posibilidad de enviar Tomahawks.

“¿Quieren tener Tomahawks yendo en esa dirección? No lo creo”, comentó Trump, refiriéndose a Rusia. “Creo que podría hablar con Rusia sobre eso”. Añadió que “los Tomahawks son un nuevo paso de agresión”.

Sus insinuaciones se produjeron después de que Rusia atacó la red eléctrica de Ucrania durante la noche como parte de una campaña en curso para paralizar la infraestructura energética ucraniana de cara al invierno. Moscú también expresó “extrema preocupación” ante la posibilidad de que Estados Unidos proporcione misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

El propio Putin ha dejado entrever anteriormente que si Estados Unidos proporciona misiles de largo alcance a Ucrania perjudicará seriamente las relaciones entre Moscú y Washington.

Por su parte, Zelenskyy describió su más reciente llamada con Trump como “muy productiva” y dijo que se discutió el fortalecimiento de la “defensa aérea, la resiliencia y las capacidades de largo alcance” de Ucrania, junto con “detalles relacionados con el sector energético”.

Trump ha adoptado en las últimas semanas una postura notablemente más dura hacia Putin, después de que el mandatario ruso se negó a participar en conversaciones directas con Zelenskyy sobre la reducción de los combates.

Trump anunció el mes pasado que ahora cree que Ucrania podría recuperar todo el territorio que ha perdido ante Rusia, un cambio drástico respecto a las repetidas llamadas del republicano para que Kiev haga concesiones para poner fin a la guerra.

Pero, al menos por ahora, el presidente estadounidense se ha resistido a los llamados de Zelenskyy para obtener Tomahawks. El sistema de armas le permitiría a Ucrania atacar dentro de territorio ruso y poner el tipo de presión sobre Putin que Zelenskyy argumenta que es necesario para que los rusos se comprometan seriamente en las conversaciones de paz.

Trump dijo a bordo del Air Force One : “Realmente creo que Putin se vería genial si resuelve esto” y que, de lo contrario, “no va a ser bueno para él”.

