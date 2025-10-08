Más Información

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Sheinbaum: próximo martes se informará qué farmacéuticas están sancionadas; incumplieron en entregas de medicamentos

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

Moscú. confió en que Estados Unidos escuche sus señales de advertencia contra la entrega de misiles de crucero Tomahawk a , que llevará a "daños irreparables" en las relaciones entre y Washington.

"Seguimos de cerca la evolución de este asunto (...), que podría complicar significativamente la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano. Esperamos que nuestras señales sean escuchadas en ", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Zajárova agregó que si la administración estadounidense adopta finalmente tal decisión, eso causará un daño irreparable al diálogo bilateral que apenas ha comenzado a mostrar signos de recuperación.

También el viceministro de Exteriores ruso advirtió hoy a Washington contra la entrega de los Tomahawk a Ucrania y pidió pensar "mil veces" antes de dar el paso que amenaza con "graves consecuencias".

El número dos de la diplomacia rusa aseguró que las relaciones con son ahora como un edificio que "se está derrumbando".

"Las grietas han llegado hasta los cimientos", constató.

El afirmó la semana pasada que se encontraba a la espera de declaraciones "más claras" sobre la posible entrega de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.

"Entendemos que hay que esperar, quizás, declaraciones más claras, si las hubiera", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, , al comentar las recientes palabras del líder estadounidense, Donald Trump, quien no descartó esas entregas.

Peskov agregó que el presidente ruso, , ya había señalado hace unos días que el posible suministro de los Tomahawk a Ucrania supondría una escalada en las relaciones entre Moscú y Washington.

"Se trata de una escalada seria que, al mismo tiempo, no podrá cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev", afirmó Peskov.

