NFL: Chargers de Los Ángeles y Commanders de Washington prometen un buen show

Los Chargers de Los Ángeles recibirán hoy —en el estadio SoFi— a los Commanders de Washington, en un duelo de alto voltaje entre dos equipos obligados a ganar y un par de quarterbacks que se enfrentarán por primera vez en la NFL, aunque su antecedente en el futbol americano colegial garantiza espectáculo.

Los dirigidos por Jim Harbaugh son líderes en el Oeste de la Conferencia Americana (3-1), pero después de un inicio de ensueño, están llamados a sacudirse la reciente derrota contra los Giants de Nueva York. Ante la aparente resurrección de los Chiefs de Kansas City, están obligados a vencer para mantener el ritmo ganador y no soltar la cima.

Enfrente estarán los Commanders, que ocupan el segundo lugar en el Este de la Nacional (2-2), y para evitar récord perdedor, contarán con el regreso de su estrella Jayden Daniels, quien se perdió los últimos dos partidos por un esguince en la rodilla izquierda.

Kliff Kingsbury, coordinador ofensivo de Washington, destacó que “Jayden es un talento único, por su forma de jugar, moverse y lanzar. Es generacional, así que cada vez que lo tengas de vuelta, va a levantar al equipo de inmediato”.