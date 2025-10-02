Más Información

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Allan Saint-Maximim presume en redes sociales el nacimiento de su hijo mexicano

Oro Mexicano: El sinaloense Luis Carlos López se impone en el Mundial de Paratletismo

Playoffs MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de este jueves 2 de octubre

Jesús Ramírez le da pocas esperanzas a México en el Mundial 2026; da “consejo” a Javier Aguirre

La espera terminó. La NFL volverá a México en 2026, así lo dio conocer el comisionado de la liga, en una conferencia que dio en Inglaterra previo al juego entre Browns y Vikings del fin de semana.

La liga hará su regreso triunfal a México en el margen del 20 aniversario el primer partido de temporada regular celebrado fuera de los Estados Unidos y que se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 2 de octubre del 2005.

“Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, afirmó Goodell en una conferencia realizada en el  Twickenham Stadium de la ciudad de Londres.

