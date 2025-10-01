Más Información

Diana Flores y su camino hacia convertirse en el rostro de la NFL; desea luchar por medallas en Los Ángeles 2028

Diana Flores asegura que ser ejemplo de nueva generación es una bendición

Diana Flores presume al Flag Football como herramienta de empoderamiento femenino

Selección Mexicana: Rafa Márquez quiere juegos de preparación con exigencia de cara al Mundial de 2026

Selección Mexicana: El Tri buscará su primer triunfo en el Mundial Sub-20 ante una dolida España

Cuando la NFL eligió a Diana Flores como protagonista de su campaña en el Super Bowl LVII, no sólo apostó por su talento, sino también por un sueño: Ver al flag football en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Con apenas 28 años de edad, esta intrépida quarterback aceptó el reto y se convirtió en una voz decisiva para la inclusión en la máxima justa deportiva.

“Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con la NFL y el Comité Olímpico Internacional para la inclusión del flag football en Los Ángeles 2028. Es una contribución que me llena de orgullo, ya que es ayudar a que trascienda y lleguen más generaciones”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes.

Luego de ese gran paso, Flores aceptó la presión que tendrá el equipo por una medalla olímpica, asegurando que es muestra de que la gente confía en ellas. A final de cuentas, son las actuales bicampeonas mundiales.

“Ahora tenemos más ojos sobre la disciplina con la llegada a los Juegos Olímpicos. Sabemos que hay expectativas, y la presión es un privilegio, ya que la gente cree en ti para hacer cosas grandes. Es una responsabilidad tener el sueño de México por vernos brillar en lo más alto, y eso nos motiva”, aseguró.

Diana, quien sabe que el camino todavía es largo para llegar a tierras olímpicas, señaló la clave para que México sea potencia en su deporte.

“El equipo tiene una gran mentalidad. Tenemos la frase: ‘Piensa en oro’, que va más allá del metal”, finalizó.

