Diana Flores y su camino hacia convertirse en el rostro de la NFL; desea luchar por medallas en Los Ángeles 2028

Cuando la NFL eligió a Diana Flores como protagonista de su campaña en el Super Bowl LVII, no sólo apostó por su talento, sino también por un sueño: Ver al flag football en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Con apenas 28 años de edad, esta intrépida quarterback aceptó el reto y se convirtió en una voz decisiva para la inclusión en la máxima justa deportiva.

“Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con la NFL y el Comité Olímpico Internacional para la inclusión del flag football en Los Ángeles 2028. Es una contribución que me llena de orgullo, ya que es ayudar a que trascienda y lleguen más generaciones”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes.

Luego de ese gran paso, Flores aceptó la presión que tendrá el equipo por una medalla olímpica, asegurando que es muestra de que la gente confía en ellas. A final de cuentas, son las actuales bicampeonas mundiales.

“Ahora tenemos más ojos sobre la disciplina con la llegada a los Juegos Olímpicos. Sabemos que hay expectativas, y la presión es un privilegio, ya que la gente cree en ti para hacer cosas grandes. Es una responsabilidad tener el sueño de México por vernos brillar en lo más alto, y eso nos motiva”, aseguró.

Diana, quien sabe que el camino todavía es largo para llegar a tierras olímpicas, señaló la clave para que México sea potencia en su deporte.

“El equipo tiene una gran mentalidad. Tenemos la frase: ‘Piensa en oro’, que va más allá del metal”, finalizó.