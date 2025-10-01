Diana Flores presume al Flag Football como herramienta de empoderamiento femenino

Durante los más recientes años, el flag football ha dejado de ser una disciplina emergente, para convertirse en un fenómeno deportivo en México.

Miles de mujeres han encontrado en esta disciplina una vía para romper estereotipos, fortalecer su liderazgo y conquistar espacios históricamente dominados por los hombres.

Este logro ha sido celebrado por la mexicana Diana Flores, rostro de este deporte a nivel mundial, quien destacó que su disciplina impulsa a más niñas a perseguir lo que sueñan.

“El flag football está empoderando a las mujeres, quienes hoy pueden aspirar a cumplir sus sueños dentro y fuera del campo. Ya no nos limitamos a ser silenciosas: Gritamos por lo que merecemos y trabajamos”, expresó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Flores, quien durante los más recientes años ha visto y escuchado a más chicas soñar con representar a México en esta disciplina, celebró que su gran pasión inspire a futuras líderes.

“Ver todo el talento que existe en el campo y la mentalidad de las nuevas generaciones, me hace feliz. Las mujeres ya apuntan al cielo y quieren representar a México. Ese es el poder del deporte, que impulsa a las futuras líderes a dar su mejor versión”, dijo. Diana tuvo una destacada participación en un comercial difundido durante el Super Bowl LVII y ahora resalta el papel de las mujeres en el deporte. Aquel episodio lo consideró algo histórico para la comunidad latina.

“El comercial en el Super Bowl siempre tuvo un objetivo más grande: Empoderar a las chicas en un mundo del que siempre hemos formado parte. Fue un momento histórico para la mujer en el futbol americano, y escuchar unas palabras en español, para nuestra comunidad fue una celebración”, concluyó.