NFL: Leyenda de los Seahawks de Seattle espera a su decimocuarto bebé junto a su esposa

La llegada de un bebé emociona a la gran mayoría de familias en todo el mundo, pero para un exjugador de la NFL esto representa un ciclo que se ha repetido en 14 ocasiones. Una leyenda de los Seahawks de Seattle dio a conocer que él y su esposa esperan a su decimocuarto hijo.

“Recién hemos comenzado a decirle a la gente, pero el (hijo) número 14 ya está en el vientre”, confesó Shaun Alexander, quien jugó en la NFL entre 2000 y 2008, en su mayoría en el pacífico norte con los Seahawks. En 2005 corrió para mil 180 yardas y 27 touchdowns, ganando el premio a Jugador Más Valioso de la NFL.

“Hemos tenido 10 niñas y tres niños. Mi hijo más grande, el cuarto de toda la familia, ya está en su segundo año de preparatoria”, mencionó en el show Up & Adams, conducido por la periodista Kay Adams. Alexander se casó en 2002 con Valerie Boyd (hoy Alexander).

Lee también Seahawks vs Cardinals: Horario y canales para ver EN VIVO el TNF este jueves 25 de septiembre

Seahawks legend Shaun Alexander announces he and his wife Valerie are expecting their 14th child!



Congrats @shaunalexander 🎉 pic.twitter.com/OOrVmK57Ip — Up & Adams (@UpAndAdamsShow) September 25, 2025

La familia Alexander consta del exjugador de la NFL, su esposa y 12 hijos aún con vida. Hace unos años, Shaun y Valerie perdieron a una bebé, de nombre Torah, de tan solo un par de meses, hecho que reveló en la biografía del exjugador.