NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de la Semana 4

La temporada 2025 de la NFL llega a su cuarta semana de acción con una gran oferta televisiva con cinco equipos invictos en pantalla. Los Eagles, Buccaneers, Bills, 49ers y los sorpresivos Colts serán transmitidos este domingo en México.
De los cinco invictos que quedan en la NFL solo los Chargers no tendrán transmisión en México. En el duelo entre Filadelfia y Tampa Bay caerá un invicto, salvo que un poco probable empate mantenga a ambos equipos sin conocer la derrota.
La oferta televisiva en México para la Semana 4 tendrá nueve juegos que serán transmitidos entre señal abierta y televisión de paga. El duelo entre Seattle y Arizona el jueves por la noche iniciará la cuarta jornada de la temporada 2025 de la NFL.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 4 de la NFL en México?
Seahawks vs Cardinals
- Fecha: Jueves 25 de septiembre
- Hora: 18:15 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN
Vikings vs Steelers
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 7:30 horas (centro de México)
- Transmisión: NFL Network y DAZN
Commanders vs Falcons
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ViX Premium y DAZN
Saints vs Bills
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Browns vs Lions
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Titans vs Texans
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Panthers vs Patriots
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Chargers vs Giants
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Eagles vs Buccaneers
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Colts vs Rams
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Jaguars vs 49ers
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Canal 9 y DAZN
Ravens vs Chiefs
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Bears vs Raiders
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Packers vs Cowboys
- Fecha: Domingo 28 de septiembre
- Hora: 18:20 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Jets vs Dolphins
- Fecha: Lunes 29 de septiembre
- Hora: 17:15 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Bengals vs Broncos
- Fecha: Lunes 29 de septiembre
- Hora: 18:15 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN y Disney+ Premium y DAZN