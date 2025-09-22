NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de la Semana 4

Más Información

La temporada 2025 de la llega a su cuarta semana de acción con una gran oferta televisiva con cinco equipos invictos en pantalla. Los Eagles, Buccaneers, Bills, 49ers y los sorpresivos Colts serán transmitidos este domingo en México.

De los cinco invictos que quedan en la NFL solo los Chargers no tendrán transmisión en México. En el duelo entre Filadelfia y Tampa Bay caerá un invicto, salvo que un poco probable empate mantenga a ambos equipos sin conocer la derrota.

La oferta televisiva en México para la Semana 4 tendrá nueve juegos que serán transmitidos entre señal abierta y televisión de paga. El duelo entre Seattle y Arizona el jueves por la noche iniciará la cuarta jornada de la temporada 2025 de la NFL.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 4 de la NFL en México?

Seahawks vs Cardinals

  • Fecha: Jueves 25 de septiembre
  • Hora: 18:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN

Vikings vs Steelers

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 7:30 horas (centro de México)
  • Transmisión: NFL Network y DAZN

Commanders vs Falcons

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: ViX Premium y DAZN

Saints vs Bills

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Browns vs Lions

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Titans vs Texans

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Panthers vs Patriots

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Chargers vs Giants

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Eagles vs Buccaneers

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports y DAZN

Colts vs Rams

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 14:05 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Jaguars vs 49ers

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 14:05 horas (centro de México)
  • Transmisión: Canal 9 y DAZN

Ravens vs Chiefs

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 14:25 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports y DAZN

Bears vs Raiders

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 14:25 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Packers vs Cowboys

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • Hora: 18:20 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Jets vs Dolphins

  • Fecha: Lunes 29 de septiembre
  • Hora: 17:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Bengals vs Broncos

  • Fecha: Lunes 29 de septiembre
  • Hora: 18:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN y Disney+ Premium y DAZN

