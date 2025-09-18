NFL: Los Cowboys vendrán a México una vez que el Coloso de Santa Úrsula esté listo, dijo Jerry Jones

Los Cowboys de Dallas jugarían por primera vez en México un juego de temporada regular de la NFL, así lo dio a conocer Jerry Jones, dueño del equipo. El equipo con la mayor afición en México (15.2 millones de aficionados según Forbes en 2023) volvería a nuestro país tras su última visita en 2001.

Durante una entrevista para los canales oficiales del equipo, Jones dio a conocer lo que espera el equipo para su triunfal regreso ante su afición tricolor y es que el Estadio Banorte esté en condiciones para albergar eventos deportivos de nueva cuenta, lo que se estima suceda en marzo del 2026, previo a la Copa Mundial de la FIFA.

"¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá", respondió Jones a la pregunta de la conductora. El dueño y director general de la franquicia deportiva más valiosa de todo el planeta, dejó un mensaje para la afición mexicana.

"Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país, lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys", concluyó.

La última visita de los Cowboys a México fue hace 24 años

El equipo de la estrella solitaria visitó México por última vez durante la pretemporada del año 2001 cuando enfrentaron a los Raiders de Oakland en el entonces llamado Estadio Azteca.

Aquella noche, en el American Bowl, los Cowboys vencieron 21-6 a los Malosos en el único partido que la organización ganó en México. Dallas ha disputado cuatro juegos en el Coloso de Santa Úrsula.

Dallas cayó 6-0 ante Houston (Oilers) el 15 de agosto de 1994 en el primer juego de la NFL en México (pretemporada), bajo el nombre del American Bowl.

Un par de años más tarde cayeron ante los Chiefs de Kansas City (32-6) y en 1998 los Patriots de Nueva Inglaterra los derrotaron (21-3). El duelo del 2001 fue el último de la era del American Bowl.