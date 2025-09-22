¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

En Cataluña tienen muy presente que el número 14 es sinónimo de futbol, y del mejor. El atípico dorsal de Johan Cruyff hoy tiene a una propietaria con el mismo talento que el histórico mediocampista neerlandés.

Aitana Bonmatí igualó al fundador del futbol total en una marca única, como el futbol de ambos. La catalana de 27 años se convirtió en la primera futbolista en la historia en ganar el Balón de Oro en tres temporadas consecutivas, algo que solo habían logrado Michel Platini y el mismo Cruyff.

La ideología blaugrana que cimentó Cruyff ve en Bonmatí a uno de sus más grandes representantes, sea en la rama varonil o femenil. Matriculada en la maestría en Gestión Deportiva en el Instituto Johan Cruyff, la mediocampista tiene el ADN del Barça presente como pocas personas dentro del club.

Lee también Balón de Oro: David Faitelson demerita triunfo del francés Ousmane Dembelé

Desde la temprana edad Bonmatí lleva en el apellido la incansable lucha por la igualdad de género. El apellido que ha popularizado a nivel mundial es el que le heredó su madre, llevando el paterno (Conca) enseguida. La pequeña Aitana creció con el balón pegado a su virtuoso pie derecho y es por ello que con tan solo 13 años llegó a La Masia, cantera del FC Barcelona, el equipo de su vida.

Fue en 2016 cuando la oriunda de Villanueva y Geltrú debutó con el primer equipo femenil del Barcelona. Aquel 18 de junio comenzó la historia de una de las más brillantes futbolistas de todos los tiempos. Como si se tratase de un relevo generacional — como aquel que Lionel Messi protagonizó junto a Ronaldinho —, Aitana entró por Jenni Hermoso y su talento no se hizo esperar. Asistencia para Bárbara Latorre en su presentación en la Copa del Rey.

Lee también Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Nunca fue mi objetivo, pero es algo excepcional"

A casi una década de aquel momento, la trayectoria de Bonmartí no ha hecho mas que acumular éxito tras éxito. Multicampeona en todas las competencias españolas y recolectora de incontables premios individuales como sus tres balones de oro consecutivos.