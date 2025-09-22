Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

Sus ojos reflejaban la inmensa ilusión que tenía porque su nombre estuviera dentro del sobre ganador.

Desde que Ousmane Dembélé escuchó que le quedaba un solo oponente, su sonrisa cambió, respiró profundamente y esperó pacientemente a que Ronaldinho revelara al ganador del Balón de Oro 2025.

El astro brasileño se encargó de entregarle al extremo francés del Paris Saint-Germain el galardón de la revista France Footbal que lo cataloga como el mejor futbolista del mundo.

El Mosquito, con argumentos estadísticos, superó en las votaciones a Lamine Yamal, el extremo español del Barcelona que soñaba con convertirse en el jugador más joven en ganar el premio. No lo consiguió y no pudo evitar demostrar su malestar con la decisión.

En un repleto Teatro del Châtelet de París, el nombre de Ousmane Dembélé resonó con fuerza y lluvia de aplausos no se hizo esperar.