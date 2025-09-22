Balón de Oro 2025: ¿Quién es Ousmane Dembélé, el nombrado mejor futbolista del mundo?

Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2025, tras superar en las votaciones a Lamine Yamal.

El extremo francés del Paris Saint-Germain se robó los reflectores en la ceremonia de premiación del Teatro del Châtelet de París.

Con el trofeo, la revista France Football nombró al Mosquito como el mejor futbolista del mundo, gracias a lo que consiguió en la temporada 2024-25 con el equipo parisino.

En lo grupal, el jugador ambidiestro conquistó la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Champions League.

En el tema individual, Ousmane Dembélé marcó 35 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos, por lo que vivió una campaña de ensueño.

La cereza del pastel era conseguir el Balón de Oro, para que fuera considerado el mejor futbolista del orbe, sin discusión.

Lee También Balón de Oro: David Faitelson demerita triunfo del francés Ousmane Dembelé

La gala fue más que emotiva porque el ex del Barcelona no aguantó la emoción y rompió en llanto, mientras pronunciaba su discurso de agradecimiento.

Además, el momento fue aún más conmovedor cuando pidió permiso para que su madre subiera al escenario.

De esta manera, Ousmane Dembélé se convirtió en el sucesor de Rodrigo Hernández, quien lo ganó en la temporada pasada.

Además, se convirtió en el sexto jugador francés en conseguir el Balón de Oro, tras Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Lee También Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por tercer año consecutivo, recibió el premio de manos de su ídolo Andrés Iniesta

¿Quién es Ousmane Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?

Ousmane Dembélé nació el 15 de mayo de 1997 en Vernon, Eure, es decir, apenas acaba de cumplir 28 años.

El Mosquito comenzó su trayectoria como jugador en el Rennes, con quien debutó como profesional en 2015, con 18 años.

Una temporada después de su presentación en la máxima categoría del futbol de Francia, el extremo fue traspasado al Borussia Dortmund, donde disputó dos temporadas.

Tras conseguir 10 anotaciones y 29 asistencias en 50 partidos con los negriamarillos, Ousmane Dembélé fue contratado por el Barcelona por casi 160 millones de dólares.

Con el conjunto blaugrana, no vivió sus mejores años, hasta que después de seis temporadas fue vendido al Paris Saint-Germain, con quien se encuentra jugando su tercer año.

Lee También Balón de Oro: ¿Cuántos futbolistas mexicanos han sido nominados?

En repetidas ocasiones, el Mosquito ha reconocido que no sabe cuál es su pierna más hábil, ya que tiene la capacidad de jugar con la derecha y con la izquierda sin problema

Con la Selección de Francia, Ousmane Dembélé debutó en 2016 y, hasta la fecha, acumula siete goles en 57 partidos.

Además, con la camiseta de Les Bleus conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde disputó cuatro partidos, aunque ya no sumó minutos en los cuartos de final, semifinales, ni final.