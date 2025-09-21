Balón de Oro: ¿Cuántos futbolistas mexicanos han sido nominados?

Estamos cerca de la entrega del Balón de Oro 2025, donde Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha y otros futbolistas más están entre los nominados a ganar este prestigioso premio individual, en el que en un par de ediciones han estado nominados algunos mexicanos.

A lo largo de la historia, nombres como el de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane y otras leyendas del futbol han sido ganadores de este icónico premio que los reconoció como el mejor jugador del mundo.

La revista de France Football inventó el Balón de Oro en 1956, pero fue hasta 1994 cuando comenzó a entregarse a futbolistas de todas las nacionalidades, ya que anteriormente se nominaba y se premiaba a jugadores de Europa.

Desde su apertura a todo los jugadores del mundo, se ha registrado la nominación de unos cuantos futbolistas mexicanos, aquí te contamos quiénes han sido.

¿Qué mexicanos han sido nominados al Balón de Oro?

A partir de 1994, se tiene registro de solamente cinco jugadores tricolores que han sido nominados a este prestigioso galardón de la revista France Football.

Cabe aclarar que ningún mexicano ha ganado el Balón de Oro, pero muchos expertos apuntan a que Hugo Sánchez podría haberlo conseguido.

Guillermo Ochoa

El portero del América se convirtió en el primer mexicano en ser nominado al Balón de Oro en 2007. Esta nominación llegó gracias a sus destacadas temporadas, al final el arquero no pasó la fase de preselección.

Rafael Márquez

Su nombre apareció en la lista de nominados en 2010, luego de haber firmado una gran campaña el año anterior con el Barcelona, donde conquistó la Champions League y la Liga de España.

Javier Hernández

Su llegada al Manchester United proveniente de las Chivas, lo colocó como la gran esperanza de México en el ataque. Fue en 2011 cuando estuvo considerado en la terna por el Balón de Oro, luego de haber cosechado 20 goles en los 45 partidos que jugó con los Red Devils.

Andrés Guardado

El canterano del Atlas se metió a la lista de candidatos en la temporada 2015, luego de vivir una gran temporada en el PSV Eindhoven de Países Bajos, equipo con el que ganó la Eredivisie y la Supercopa.

Giovani dos Santos

Al igual que Guardado, Gio estuvo nominado en 2015, aunque su temporada en el Villarreal no fue tan destacada, el mexicano fue incluido en aquella lista.