Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 al terminar la jornada 9

Este domingo terminó la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con la goleada del Atlético de San Luis (4-1) a Santos Laguna. La temporada regular llegó a la mitad de su desarrollo y con lo acontecido durante el fin de semana, hubo varios cambios en la tabla de posiciones.

Cruz Azul, que llegó a siete victorias consecutivas con el triunfo sobre Juárez, se convirtió en el nuevo líder del torneo con 23 puntos, uno más que los Rayados de Monterrey. En tercer lugar, están los Diablos Rojos del Toluca con 19 puntos, seguidos por el América en cuarto lugar con 18 unidades. La zona de clasificación directa a la Liguilla, la completan Tijuana y Tigres con 16 puntos cada uno.

En zona de Play-In, los Pumas y Pachuca tienen 13 puntos en el sexto y séptimo lugar respectivamente. Con el empate contra Tigres, los dirigidos por Efraín Juárez se acercaron a la zona de clasificación directa.

Los últimos puestos de la zona de repesca los tienen Juárez y León con 12 y 11 puntos. Fuera de zona de clasificación y eliminados por ahora, se encuentran las Chivas con 8 puntos, ya sin partidos pendientes.

