Más Información

Pumas es víctima de los mejores MEMES al dejar escapar la victoria ante Tigres en el último minuto

Pumas es víctima de los mejores MEMES al dejar escapar la victoria ante Tigres en el último minuto

Jardine alaba a Ramón Juárez, pero no le garantiza la titularidad en América

Jardine alaba a Ramón Juárez, pero no le garantiza la titularidad en América

F1: Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Azerbaiyán

F1: Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Azerbaiyán

Efraín Juárez lanza contundente mensaje de cara a la Liguilla: “Pumas está para pelearle de tú a tú a cualquiera”

Efraín Juárez lanza contundente mensaje de cara a la Liguilla: “Pumas está para pelearle de tú a tú a cualquiera”

Sergio Ramos se sincera tras empate entre América y Monterrey: "Toca aprender de los errores"

Sergio Ramos se sincera tras empate entre América y Monterrey: "Toca aprender de los errores"

Ramón Juárez fue el hombre de la noche en el partido de de la Jornada 9 del Apertura 2025, ya que el zaguero azulcrema anotó el gol del empate en el último tramo del partido, ganándose los halagos de su entrenador.

André Jardine destacó la participación del canterano, quien arrancó de titular y mostró sus grandes cualidades a lo largo del juego. Sin embargo, el brasileño parece no estar del todo convencido para que él sea titular.

El central de 24 años es uno de los favoritos de la afición, que pide sea titular por encima del experimentado Igor Lichnovsky, quien es el defensor titular del equipo de Jardine.

Lee también:

Jardine no asegura titularidad de Ramón Juárez

Durante la conferencia de prensa, el estratega brasileño habló sobre la actuación del seleccionado mexicano, aunque lo comparó con el central chileno que no jugó en este partido.

"Felicitar a Ramón. Tengo una consideración grande por Igor porque es de jerarquía, recordar su importancia en los dos primeros títulos incluso jugando con Ramón. Sus características me dicen que no pueden estar mucho tiempo porque pierden ritmo y deben estar en buena forma siempre para jugar el nivel que juegan", manifestó.

André reconoció el futuro que le espera al central en Selección Mexicana, pero también enfatizó en que Lichnovsky es parte de su escuadra nacional.

Lee también:

"Ramón tendrá futuro en Selección Mexicana e Igor es referente de la selección chilena. La afición debe ser feliz de tener a dos centrales de este nivel porque estamos muy bien cubiertos", comentó.

Hace unos días, el América anunció la renovación de Ramón Juárez, quien firmó un contrato de tres años más con el club de sus amores.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS