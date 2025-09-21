Antonio Mohamed lanza irónico agradecimiento a la afición de Chivas por abucheos a Alexis Vega: "Así juega mejor"

Los Diablos Rojos de Toluca tuvieron una noche perfecta este sábado en Guadalajara, ciudad en la que, con autoridad, derrotaron (0-3) a Chivas, dando un golpe de autoridad en la Liga MX.

La presentación del vigente campeón de México generó reconocimiento por parte de los aficionados escarlatas, quienes valoraron el esfuerzo del equipo dirigido por Antonio Mohamed para superar al rival.

Entre los hombres que más destacaron en el duelo, resaltó Alexis Vega, exjugador rojiblanco, quien reflejó su calidad en la cancha al anotar al comienzo del segundo tiempo.

El tanto de Vega, quien espera llegar en la mejor forma a la Copa del Mundo de 2026, provocó que su antigua afición se lanzara en su contra, lo que terminó por motivar al delantero, pieza clave en el triunfo de su club.

Luego del resultado favorable y ante esa situación, Antonio Mohamed respondió a los abucheos hacia su jugador, agradeciendo a la afición tapatía y asegurando que eso ayudó a ver a Vega en una gran versión en el campo del Estadio Akron.

"Está retomando el nivel del torneo pasado, eso para nosotros es una gran noticia; me parece que es el típico jugador que, entre más lo abuchean, mejor juega. Muy contento por él y por nosotros que lo tenemos a ese nivel, ojalá que siga de esta manera", mencionó en rueda de prensa.

Con el triunfo, Toluca llegó a 19 puntos en la tabla general, lo que lo colocó entre los primeros cinco del certamen.